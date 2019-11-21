«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».



Ставка: «Авангард» забросит минимум 3 шайбы за 1.88.

«В КХЛ большой матч — в Балашиху приезжает «Автомобилист» после красивой игры с «Барысом», но поражения от «Барыса». Команда бурно стартовала, но никакого сравнения с прошлым сезоном всё же нет, там была длинная беспроигрышная серия, которой в нынешнем не было. Потом наступила разруха в команде. Вы знаете, что там было, не мне вам рассказывать.



«Авангард» чуть ровнее, но всё же играет временами нестабильно. Но в игре с «Салаватом» «Авангард» показал класс, продемонстрировал, как надо играть в хоккей. Было любопытно. Мне кажется, что сейчас «Авангард» находится в чуть лучшей физической форме. Опять же, это домашняя серия. Тут легче играть.



Чтобы победить такую команду, как «Автомобилист», который забрасывает в трёх матчах 11 шайб, нужно забивать тоже очень много, как это произошло у «Авангарда» в матче с «Салаватом». В общем, индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2,5 шайбы в домашней игре вполне смотрится, да ещё и с хорошим коэффициентом.



Если дома «Трактор» сумел два забросить «Автомобилисту», то «Авангард» уж точно должен оформить три», — сказал Казанский.