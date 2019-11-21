«Авангард» – «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Автомобилист».
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.80.
«Омичи в предыдущем матче победили, им легче настраиваться на следующий. А у «Автомобилиста» сейчас огромные проблемы с большинством. Свой козырь в рукаве они пока потеряли. Когда у екатеринбуржцев нет численного преимущества — нет и самой игры. В предыдущем матче уступили «Барысу». Я это видел. Проблема была как раз в отсутствии реализации большинства. В том сезоне они за счет него все выиграли. Сейчас этого, мы, увы, не наблюдаем, куража такого уже нет. Коварж пока тоже не в духе, ближе к плей-офф разыграется. По тому как он выглядит сейчас, я могу смело сказать, что того Коваржа, который был в том и позапрошлом годах, я не вижу.
Думаю, что «Авангард» должен и способен побеждать, тем более что Уфу взяли с помощью своей психологии. Если они не расслабятся, то и в этом матче их ждет успех в основное время и с преимуществом в одну-две шайбы, но не более. Кстати, оба коллектива недосчитались пятерых хоккеистов — они застряли в командных лазаретах. Думаю, что непросто будет хозяевам без Максима Чудинова и Максима Зернова, а гости ощутят нехватку на льду Евгения Мозера и Максима Рассейкина», — сказал Кожевников.
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