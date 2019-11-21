«Спартак» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Динамо» за 4.15.
«Чисто психологический матч. И речь здесь идет не о том, что предыдущую игру красно-белые завершили менее 22 часов тому назад, а то же «Динамо» имело на сутки больше, которые потратило на дорогу из Нижнего Новгорода. Речь идет о том, что в своем нынешнем состоянии минчане не являются мотиватором для «Спартака», а без повышенной мотивации подопечные Знарка влетают кому угодно, со страшной силой и там, где от них никто этого не ждет.
Тут мы имеем именно такой пример. Понятно, что накануне «Локомотив» вынул из «Спартака» всю душу и выпил всю кровь – с ярославцами по-другому не бывает. Но можно не сомневаться: если бы через 22 часа после «Локомотива» красно-белым пришлось играть, скажем, со СКА или ЦСКА, то они были бы в полном порядке. А недостаток времени для восстановления стал бы только лишним раздражающим элементом, не более того.
А так «Спартак» будет в полувареном состоянии. Ничего хорошего у него не выйдет, выйдет нечто вроде того, что уже случилось в первом матче этих соперников, который также прошел в Москве, в начале сентября. И тогда минчане победили, и та победа остается единственной выездной для «Динамо» в нынешнем сезоне. Теперь будет две.
Гости победят, с минимальным преимуществом, скорее всего, в одну шайбу, зато в основное время», — сказал Лебедев.
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