«Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Айлендерс» — «Питтсбург».



Ставка: «Айлендерс» забьют первыми за 1.75.



«Эти команды в нынешнем сезоне провели два удивительных матча между собой. Сначала «Нью-Йорк Айлендерс» на Лонг-Айленде вёл 3:0, но умудрился проиграть «Питтсбургу» со счётом 3:4 в овертайме. А теперь вот, всего пару дней назад, уже «Пингвинз» вели дома 4:2 за пять минут до конца третьего периода, но пропустили два гола, а третий им был забит тоже в овертайме (4:5).



Два впечатляющих камбэка говорят о том, что ставить тут на победу одной из команд сложно. Всё очень на тоненького.



И ещё пара моментов по каждой из команд. «Питтсбург» по-прежнему выступает без травмированных Сидни Кросби, Криса Летанга, Патрика Хорнквиста. Но команда не забивала 10 матчей ничего в большинстве, а в недавней игре с «Айлендерс» реализовала этот компонент аж два раза. Может, Кросби и Летанг в первой бригаде большинства только мешали, и Евгений Малкин в одиночку со всеми разберётся и покажет себя хорошим дирижёром?



«Айлендерс» в последних 15 матчах набрали 29 очков. То есть почти максимум – одно потеряли как раз с «Питтсбургом», когда вели 3:0. У нью-йоркского клуба фантастическая победная серия. И там забавно ротируют вратарей, выпуская Семёна Варламова и Томаса Грайсса строго через раз. И оба голкипера проводят очень сильные сезоны.



По этой логике, играть против «Питтсбурга» будет Грайсс, имеющий в этом чемпионате превосходный процент отражённых бросков 93,8%.



Я бы взял такие тут коэффициенты: 1.75 – поверим в то, что «Айлендерс» забросят первую шайбу. 1.8 – на то, что тотал в основное время в этом матче будет больше (5,5). 2.15 – рискну поверить в итоговую победу «Питтсбурга» с учётом овертайма и буллитов. Всё-таки два дня назад «Пенс» едва не дожали команду Барри Тротца. Может, теперь сделали какие-то выводы. Да и победная серия островитян не может длиться вечно», — сказал Лысенков.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин пробьёт Варламова Без Кросби и Летанга практически все надежды «Пингвинз» связаны с россиянином