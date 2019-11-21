Эксперты: Краневиттер зимой перейдёт из «Зенита» в клуб Дэвида Бекхэма

По мере приближения зимнего трансферного окна букмекеры начали принимать ставки, касающиеся будущего некоторых футболистов. Согласно котировкам экспертов, высокие шансы на смену команды у полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера. Главным претендентом на игрока считается клуб «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бэкхэм.

Аналитики предлагают поставить за 1.40 на переход Краневиттера из «Зенита» в «Интер Майами» до 2 марта 2020 года, что составляет 66% вероятности. Обратный вариант доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.72 (34%).

Также не исключён переход в «Интер Майами» другого аргентинца из «Зенита». Если Себастьян Дриусси в зимнее трансферное окно покинет Северную столицу и отправится в клуб к Дэвиду Бэкхему, то сыграет ставка за 2.40 (38%). Противоположный исход идёт в конторах за 1.5 (62%).

В нынешнем сезоне в рамках РПЛ Матиас Краневиттер провёл на поле лишь 12 минут и не отметился результативными действиями, а Себастьян Дриусси в 13 матчах набрал 1+1 по системе «гол+пас».

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