«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.20.



«Думаю, этим командам придётся бороться за то, чтобы не вылететь и не попасть в стыки, в том числе и между собой. Мы видим, как удачно в последнее время играет «Тамбов», и это создаёт дополнительное напряжение внизу таблицы. Каждый матч — борьба за шесть очков.



«Оренбург» — команда играющая, атакующая, пусть и звёзд в ней нет. Но команда не боится играть в атаку, особенно дома, моментов много, но частенько не везёт.



«Ахмат», честно говоря, разочаровывает. После смены главного тренера не видно изменений к лучшему. После прихода Шалимова выиграли в чемпионате только у «Уфы». Был хороший матч с «Динамо», но победу упустили. А в последнем матче вообще повезло, что не проиграли дома «Уралу». Была победа в Кубке России над «Лучом», но это отдельная история. В «Ахмате» явно не всё в порядке, но в чём именно причина, я не знаю. Это надо быть внутри команды.



«Оренбург» дома на искусственном поле будет иметь игровое преимущество. Но «Ахмат» закроется наверняка, сыграет строго. Мне кажется, что здесь в итоге всё закончится ничейным исходом. Скорее всего, и 0:0 будет. Мяч каменным становится на морозе, тут ещё поле искусственное. Созидать будет крайне сложно».



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