«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 13-го тура АПЛ

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».



Ставка: ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.92.



«Давайте поговорим в этот зимний московский вечер о том, что будет в Лондоне, точнее, там, где играет «Кристал Пэлас», который принимает «Ливерпуль». Это будет жарко. Жарко по многим причинам. Международная пауза всегда бьёт по клубам.



«Ливерпуль», который попрощался со многими футболистами, да, получил отдых, но в разном состоянии футболисты возвращаются в клуб. В общем, вы знаете эту историю. В этом плане у «Кристал Пэлас» дела попроще.



Но у «Кристал Пэлас» ноль побед в последних четырёх матчах. «Ливерпуль» же летит вперёд с 8-очковым отрывом от «Лестера». «Сити» вообще не видно на горизонте. Помним, что случилось на «Энфилде», когда эти команды сыграли друг с другом. Команда забивает много и преображается во втором тайме, в английской Премьер-лиге так точно. Вспомните, сколько мячей забито в самой концовке.



Предполагаю учёт международной паузы в первом тайме и раскрепощение в тайме втором. Там надо будет побеждать. Вот здесь как раз тотал больше 1,5 мяча именно во втором тайме смотрится очень неплохо. Я не сильно верю в то, что «Кристал Пэлас» окажет серьёзное сопротивление с точки зрения победы. Но дома уж точно постарается удержать «Ливерпуль». Ходжсон уж точно попытается. Во втором тайме всё будет иначе, там «Ливерпуль» король, поэтому тотал второго тайма больше 1,5 мяча спокойно зайдёт в этой игре».



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