«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: обе забьют и победа «Тоттенхэма» за 2.85.



«Чемпионат Англии вновь вступает в свои права после перерыва, связанного с матчами национальных сборных. Сегодня будем говорить о матче, в котором Жозе Моуринью дебютирует в качестве нового наставника «Тоттенхэма».



Совсем недавно это противостояние казалось заурядным матчем. Обе команды неудачно стартовали в этом сезоне, располагаются внизу турнирной таблицы. Но вот сейчас всё внимание к «шпорам» — большое и особенное.



Я посмотрел, что многие англичане дают прогноз на этот матч, склоняясь к ничьей. Но если мы посмотрим, как команды играли друг с другом, то обнаружим интересную вещь. «Тоттенхэм» в последнее время постоянно выигрывал у «Вест Хэма», причём не только в матчах, но и в таймах. Сейчас же в команду пришёл такой мотивированный тренер, которому важно привлечь к себе внимание. Он уже сделал несколько громких одобрительных заявлений в пользу своих новых подопечных, и в такой ситуации ставка на победу «Тоттенхэма» должна быть оправданной.



Среди всех вариантов наиболее интересной мне показалась ставка на то, что «Вест Хэм» забьёт, но выиграет «Тоттенхэм». Ставка на это может принести неплохую денежную премию».



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