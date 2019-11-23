«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч 13-го тура АПЛ

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: ТБ 3,5 мяча за 2.05.



«Хозяева занимают 4-е место с 25 очками. Гости — 3-е, с 26 очками. Победная серия команды Фрэнка Лэмпарда достигла шести матчей. В последний раз “Челси” проиграл лишь в шестом туре, когда его обыграл “Ливерпуль” со счётом 2:1. Предыдущие соперники “Челси” не относились к топам, так как они не находятся в первой шестерке. Тем не менее три победы на выезде — очень уверенно они были добыты с общим счётом 10:4. Безусловно, это говорит о том, что синие готовы показывать класс и за пределами “Стэмфорд Бридж”.



В трёх последних матчах Кристиан Пулишич забил пять голов, Тэмми Абрахам — два. Кстати, Абрахам — один из лучших бомбардиров чемпионата, ведь он забил 10 голов, но все с игры. К слову, Джейми Варди провёл 11 голов, но 1 из них был с пенальти. Варди сейчас лидирует в списке бомбардиров. Ещё есть Мейсон Маунт и Томори, которые приятно проявили себя в сборной Англии. И вообще “Челси” больше остальных поставляет игроков в свою национальную сборную.



Поединок на “Этихаде” станет проверкой на прочность парней Фрэнка Лэмпарда. “Манчестер Сити” не имеет права терять очки. А уж после проигранного матча “Ливерпулю” в 12-м туре “горожане” напоминают раненого зверя, который будет рвать и метать. Проигрывать второму подряд принципиальному сопернику будет слишком невероятным исходом для Гвардиолы. Думаю, что после всего вышесказанного будет логичным поставить на тотал больше 3,5 гола.



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