«Динамо» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ 23 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 2 мяча за 2.05.



«Жаль, конечно, что «Ростов» попал в такую тяжёлую финансовую ситуацию, к тому же всё это раскрылось. Теперь слухи отправляют ведущих игроков в другие клубы. Только-только появилось понимание, что «Ростов» серьёзная сила в чемпионате, он крепко стоит на ногах, как тут же образовалась эта история.



Надеюсь, что всё обойдётся. Не хотелось бы потерять «Ростов» зимой. Но в игре с «Ростовом» увидели, что дыма без огня не бывает. Домашнее поражение, хотя счёт открыли. Показывали Карпина, никогда не видел его таким опустошённым. Он сидел и бездействовал.



В этом матче, думаю, фаворит «Динамо». Много средств вложено в команду, а отдачи пока нет. Утвердили Новикова главным тренером. Я, честно говоря, немного удивился. Но вроде бы это только до перерыва зимнего, а там будут решать. Всё зависит от результата.



У «Ростова» должны вернуться все, кто пропускал матч с «Тамбовом». Правда, есть вопрос по Норманну. «Динамо» по-прежнему голы даются с трудом. Больше гола при Новикове не забивали, правда, и меньше тоже. «Ростов» был разобранным с «Тамбовом». Думаю, Карпин сумеет мотивировать на этот раз. По крайней мере сзади «Ростов» может строго сыграть. А «Динамо» в позиционной атаке пока не смотрится. Так что и здесь выберу тотал меньше 2 мячей».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.