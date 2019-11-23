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«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии 23 ноября

«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии 23 ноября
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет за 2.90, «Челси» откроет счёт за 3.00.

«Манчестер Сити» перед перерывом на сборные проиграл «Ливерпулю», причём совершенно обоснованно. И второе подряд имиджевое поражение против прямого конкурента может ввергнуть команду в очень непростой эмоциональный и турнирный кризис.

«Челси» же в последнее время выглядит всё увереннее; скептики и критики назначения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера уже давно перестали по этому поводу высказываться. Понятно, что, исходя из того, как играют команды, обе должны забить в субботу. Скорее всего, это будет даже не верховой, а сверхверховой матч. Логично поставить на то, что в этом матче будет забито более 3,5 гола.

Предсказать исход матча сложно. Я бы поставил на то, что «Челси» не проиграет, и на то, что первый гол в этой встрече забьют лондонцы. Беру такие ставки в силу того, как соперники смотрятся в последнее время: «Челси» в очень хорошей форме, а «Манчестер Сити» сейчас переживает далеко не лучшее время в своей истории при Пепе Гвардиоле».

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