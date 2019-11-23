«Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 13-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Арсенал» — «Саутгемптон».



Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.05.



«Что же может произойти в этой встрече? «Арсеналу» нужно выправлять ситуацию, потому что результаты последних матчей были неубедительными для команды Унаи Эмери.



«Саутгемптон» — команда, которая умеет упираться. Конечно, не всегда это получается. Вы можете легко вспомнить матч против «Лестера», который «Саутгемптон» позорно проиграл со счетом 0:9. Но обычно «святые» — это достаточно организованный коллектив, который спуску соперникам не даёт.



Поэтому я думаю, что здесь «Арсенал» будет очень долго биться в закрытые двери, «Саутгемптон» получит шансы для контратак, отдав мяч «канонирам». И основные события развернутся во втором тайме.



Что бы ни произошло в первом тайме, второй станет ярче и результативнее. Футболисты после перерыва на матчи сборных войдут в ритм именно во втором тайме. И отсюда и следует мой прогноз. Выбираю вариант тотал второго тайма больше первого с коэффициентом 2.05».



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