«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: ТБ 3,5 мяча за 1.98.
«Главный матч очередного английского тура будет сыгран в Манчестере, где «Сити» примет «Челси». «Манчестер» скатился на четвёртое место из-за поражения от «Ливерпуля». «Сити» надо доставать лидера. После паузы на матчи сборных сразу же вот такой тяжёлый бой с «Челси».
Шесть подряд победных матчей у «Челси» — это круто. На выезде команда Лэмпарда играет невероятно здорово. Но против топов «Челси» немного притормаживает. Посмотрите просто на результаты. «Сити» как раз команда из топов. Я думаю, что Гвардиола знает, как победить Лэмпарда. «Челси» на выезде регулярно пропускает — нет сухих матчей, а порой по два пропускает. Я бы обратил внимание, что в 1/3 матчей «Сити» пропускает. Думаю, что молодая бригада Лэмпарда может забить.
В общем, всё идёт к тому, что матч будет голевым. «Сити» надо выигрывать. «Челси» здорово играет на выезде, поэтому тотал больше 3,5 мяча на «Этихад» зайдёт с лёгкостью, вызывающей изумление».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 ноября 2019
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 22 ноября 2019
-
23:08
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00