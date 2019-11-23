«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: ТБ 3,5 мяча за 1.98.



«Главный матч очередного английского тура будет сыгран в Манчестере, где «Сити» примет «Челси». «Манчестер» скатился на четвёртое место из-за поражения от «Ливерпуля». «Сити» надо доставать лидера. После паузы на матчи сборных сразу же вот такой тяжёлый бой с «Челси».



Шесть подряд победных матчей у «Челси» — это круто. На выезде команда Лэмпарда играет невероятно здорово. Но против топов «Челси» немного притормаживает. Посмотрите просто на результаты. «Сити» как раз команда из топов. Я думаю, что Гвардиола знает, как победить Лэмпарда. «Челси» на выезде регулярно пропускает — нет сухих матчей, а порой по два пропускает. Я бы обратил внимание, что в 1/3 матчей «Сити» пропускает. Думаю, что молодая бригада Лэмпарда может забить.



В общем, всё идёт к тому, что матч будет голевым. «Сити» надо выигрывать. «Челси» здорово играет на выезде, поэтому тотал больше 3,5 мяча на «Этихад» зайдёт с лёгкостью, вызывающей изумление».



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