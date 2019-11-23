«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч английской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» в 13-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.05.



«Как-то незаметно «Манчестер Сити» уже скатился на четвёртое место в английской Премьер-лиге. И «Челси» уже даже обошёл действующего чемпиона. Отставание от «Ливерпуля» после поражения на «Энфилде» уже очень большое. И сейчас «Сити» нужно концентрироваться на своей игре, стараться побеждать в каждом матче, потенциал для этого есть.



Несмотря на то что «Челси» выше и играет весело и задорно, понятно, что «Ман Сити» — команда более высокого класса. Это касается и исполнителей, и качества игры. Просто не всегда хватает мотивации футболистам, ну и настрой на матчи с чемпионом сумасшедший.



Здесь, думаю, пауза должна пойти на пользу «Манчестер Сити». Должны футболисты перезагрузиться. Многие переключались на сборные, и это должно отвлечь от клубных проблем.



«Челси» играет довольно открыто, оборона — не самое сильное его место, достаточно взглянуть на количество пропущенных мячей. И против «Манчестер Сити» будет особенно тяжело лондонцам. Думаю, здесь стоит ждать обилия голов, в особенности от мотивированных хозяев. Я выберу ставку «тотал больше 3,5 мяча».



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