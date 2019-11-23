«Динамо» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ 23 ноября

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 2.23.



«В этой игре нет явного фаворита. «Ростов» после поражения от «Тамбова» всколыхнётся, к этой игре подойдёт оптимальный состав. Всё-таки для такой команды, как «Ростов», отсутствие четырёх игроков стартового состава в одном матче является очень большой потерей. «Ростов» не уступал в игре «Тамбову», но комбинационная игра у них не очень получалась. Был необычно слабый контроль мяча, и они создавали мало моментов. Но против «Динамо» они, конечно, будут во всеоружии. Больше терять очки команде Валерия Карпина нельзя, если они хотят вести борьбу за верхние строчки таблицы. Поэтому они соберутся.



У «Ростова» прошлый матч пропускали Роман Ерёменко, Ивелин Попов, также отсутствовали Дмитрий Чистяков и Матиас Норманн — а это всё важные фигуры. Это четыре человека из центральной оси, и без них как будто стержни были вырваны из коллектива. Нет ни одной команды в нашем чемпионате, из состава которой можно убрать четырёх основных игроков, и она будет играть на том же уровне. Для меня объяснимо поражение «Ростова», но в следующей игре они этого уже не допустят.



У «Динамо» много проблем в обороне, но сейчас они, конечно, в хорошем настроении, на кураже, так как в последних четырёх матчах не проигрывают. Однако сейчас для них будет серьёзная проверка против одного из лидеров чемпионата. Вероятно, «Динамо» сможет забить, но у «Ростова» больше шансов на победу».



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