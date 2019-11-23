«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».



Ставка: обе забьют за 1.60, «Реал Мадрид» победит с форой (–1,5) за 2.10.



«Реал» набрал хороший ход, но на следующей неделе Лига чемпионов и все приедут после сборных. У Зидана на тренировках, насколько я слышал, много физической работы, и обычно зимой команда выглядит очень хорошо. Так что «Реал» будет бежать вперёд.



«Реал Сосьедад» неплохо идёт в чемпионате. Правда, последняя ничья с «Леганесом» на своём поле немного озадачила: то ли не настроились, то ли какой-то спад. Я думаю, в этом матче должны сыграть три ставки: на то, что обе забьют, тотал больше и «Реал Мадрид» победит с форой.



У «Реала Сосьедада» такая линия атаки, что забить они в состоянии, тем более мадридскому «Реалу», который играет открыто. Выиграть на «Бернабеу» у них точно не получится. Бензема и компания сейчас набрали хороший ход, да и молодёжь там появилась, которая забивает. Поэтому все шансы на то, что «Реал» выиграет крупно и все ставки сыграют».