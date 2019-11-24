«Урал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 24 ноября

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак».
Ставка: «Спартак» победит за 2.10, обе забьют за 1.80, ТБ 2,5 мяча за 2.00.
«Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» следующий: гости победят, обе забьют и тотал матча больше. С каждой игрой «Спартак» будет играть всё лучше и лучше. Не случайно Тедеску и Тиля не ставит, и Шюррле. Он присматривается, как бы ему побыстрее сделать игру в атаку. Мне кажется, ему иногда это удаётся, тем более что будут играть на выезде.
«Урал» — команда забивная, много забили голов на своём поле, поэтому будет раскрываться. У «Спартака» стали получаться быстрые контратаки и надёжная игра сзади. Думаю, что в этой встрече «Спартак» победит».
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