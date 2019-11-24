ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов».



Ставка: ЦСКА победит за 1.48.



«Мне понравилась игра ЦСКА в матче с «Сочи». Команда действовала активно и пользовалась пространством, которое предоставлял соперник. Такой же сценарий я ожидаю и от игры «армейцев» с «Крыльями Советов». ЦСКА выше классом и после перерыва на матчи сборных должен уверенно обыгрывать самарцев.



В прошлой игре со «Спартаком» мне казалось, что «Крылья Советов» могут не проиграть, но всё решил быстрый гол. Проблемой для самарцев является то, что перестал забивать Соболев. Это неудивительно, так как игроку стало уделяться очень много внимания со стороны прессы, да и вызов в сборную мог повлиять на настрой футболиста на матчи. Сейчас ему нужно сконцентрировать свое внимание на футболе. Может, пауза на матчи сборных пойдёт ему на пользу. Поэтому «Крыльям Советов» будет тяжело забить «армейцам». ЦСКА почувствовал вкус к голам и свой мяч забить должен».