ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов».



Ставка: ЦСКА победит за 1.50, «Крылья» не забьют за 1.90, ТМ 2,5 мяча за 1.85.



«Тут у меня три ставки: ЦСКА выиграет, «Крылья» не забьют и тотал матча меньше 2,5 мяча. Команда, которую тренирует Гончаренко, начинается с обороны, но защита — не выдающаяся. Да, выдающийся вратарь, но не оборона. При этом «армейцы» строго играют, поэтому им почти никто не может забить много голов. Лишь матч в Лиге Европы был провальным.

Сейчас — на своём поле, а «Крылья» приезжают в Москву, но «армейцы» много не забивают. Да, есть Чалов, который может отметиться, но это не то, что было в прошлом сезоне. Думаю, ЦСКА выиграет, но не с крупным счётом».



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