«Арсенал» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Туле

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Краснодар» победит за 1.95.



«Не сумел «Арсенал» отстоять ничью в матче с «Зенитом». Пропустили, потом были моменты, чтобы отыграться, но не сложилось. Понятно, что этот матч будет чем-то напоминать предыдущий. Вряд ли «Арсенал» рискнёт бороться с «Краснодаром» за инициативу. Мяч он отдаст и посмотрит, что смогут предложить гости. «Краснодар» далеко не всегда в этом сезоне удачно вскрывает плотную оборону, ошибаясь при этом сзади.



Но могу сказать, что «Краснодар» понравился в игре с «Локомотивом». Качественный был матч. И мы увидели, что «Краснодар» постепенно стал добавлять. До этого была неудачная полоса, но после победы в Турции как-то всё стало налаживаться. А сейчас и Сулейманов в хорошем состоянии, забил за молодёжную сборную. Газинский наконец-то возвращается в строй. Пропустил он, наверное, 4–5 месяцев. Естественно, сразу он не выйдет и не будет ведущей фигурой, но в эмоциональном плане это серьёзное подспорье для краснодарцев.



Часто «Краснодар» невозможно предсказать. Стабильности не хватает. Но возвращение игроков в строй должно помочь. Да и тот же Фернандеш серьёзно прибавил, не зря его всё-таки пригласили. Так что здесь я поставлю на «Краснодар». Лёгкой победы не будет, но класс исполнительский скажется в эпизодах».



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