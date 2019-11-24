ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья в первом тайме и победа ЦСКА в матче за 4.00.



«Мы видим, что ЦСКА способен проявлять характер. Много молодых и амбициозных футболистов в команде. И вытащили «армейцы» матч с «Сочи» в гостях, хотя всё против них складывалось.



Чалов снова начинает показывать то, чего от него и ждут. Прекрасный гол он забил в Сочи, в матче с молодёжной сборной Сербии сыграл здорово. Уверенность к нему возвращается. Мне кажется, он способен отличиться и в этой встрече.



Мне видится, что «Крылья» не смогут отнять очки у ЦСКА. «Армейцы» постараются отыграться за поражение в первом круге. Но какое-то время самарцы будут сдерживать ЦСКА. Может быть, больше тайма у хозяев уйдёт, чтобы вскрыть оборону «Крыльев Советов». Мне нравится вариант «ничья в первом тайме и победа ЦСКА в матче». 0:0 к перерыву, а потом постепенно дожмут «армейцы» самарцев. Вполне реальное развитие событий».



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