«Тамбов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Локомотив» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Тамбов» сейчас пишет историю, три победы подряд одержал. Честно скажу, это очень неожиданно для меня. Да и всех их уже списали. Но «Тамбов» проявляет характер. И «Локомотиву» легко не будет, тем более играть предстоит после матчей сборных.



У «Локомотива» немало «сборников». Миранчук играл за национальную команду, Гилерме против Бельгии играл. Крыховяк ездил в польскую команду. Есть потери. С Бариновым ситуация не до конца ясна. К тренировкам вроде бы вернулся, но готовность его не стопроцентная. Антон Миранчук только набирает форму. Не будет Мариу, который выбыл надолго. У Рыбуся было повреждение. Вряд ли мы увидим лучший «Локомотив». Тот же Алексей Миранчук за сборную выглядел не здорово, сказывается усталость. У него тоже травма была, а потом ряд важных встреч он провел.



«Тамбов» готовился полноценно, да ещё и в хорошем настроении. Так что он точно даст бой. В последнее время тамбовчане и забивать стали по два минимум. А у «Локомотива» далеко не всегда порядок сзади.



Так что я поставлю на «обе забьют». У «Локомотива» класса должно хватить. Всё-таки Алексей Миранчук в клубе смотрится интереснее, Крыховяк будет. Мастеров много», — сказал Титов.

«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: играем против котировок букмекеров Эксперты так сильно ждут низовой матч, что оставили шикарную лазейку для ставки.