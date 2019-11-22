«Барыс» – «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.95.



«Думаю, «Ак Барс» должен победить. Этот клуб сейчас выигрывает практически у всех соперников, у команды хороший вратарь. Да и психология такая, что надо решать всё в свою пользу, психология победителей. Если они удаляться не будут, как в некоторых предыдущих матчах, то точно возьмут очки в том числе и потому, что имеют очень хорошее большинство. Здорово выступает пятёрка иностранцев, отлично проявляют себя ребята.



Все мы знаем, что «Барыс» великолепно играет дома, болельщики просто рвут и мечут на трибунах, тем самым подгоняя команду вперёд с молниеносной силой. Хоккеисты казахстанской команды не раз замечали присутствие «шестого игрока», который помогает идти вперёд к новым победам. Но подопечные Андрея Скабелки сейчас после выездной серии, хоккеистам нужно от этого всего отойти.



Казанцы более сплочённые, а вот казахам выиграть будет тяжело. В предыдущей встрече они дома одолели «Автомобилист» со счётом 3:2 в овертайме. И что? Всё равно это не поможет им взять необходимые очки в сегодняшнем матче. «Ак Барс» сейчас на голову сильнее «Автомобилиста», который выступает ни шатко ни валко. По моему мнению, гости оформят победу в основное время и в одну шайбу», — сказал Кожевников.

«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов возьмёт паузу перед матчем в Уфе У казанцев на носу “зелёное дерби”, но мысли о следующей игре могут помешать в Казахстане.