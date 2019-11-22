«Сибирь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Торпедо».



Ставка: ничья за 3.85.



«В последнее время у сибиряков с нижегородцами что-то не клеится. Причём не клеится с крупным счётом: два последних матча проиграны с общим счётом 5:11. Да и вообще в 10 последних матчах «Сибирь» победила лишь трижды.



У «Торпедо», кстати, нынче всё неплохо. Домашняя трёхматчевая серия взята по максимуму: шесть очков из шести возможных (из них два, между прочим, у этой самой «Сибири»), на выезд команда отправляется в прекрасном настроении, выезд начинает в Новосибирске, то есть усталость от долгих перелётов пока ещё не накоплена. В общем, всё к одному.



У «Сибири» тоже всё к одному, но с противоположным знаком. Такое ощущение, что, побеждая ЦСКА, новосибирцы надорвались и дальше уже не играли, а мучились. И вот вам, пожалуйста, пять поражений подряд, серия открыта и продолжается.



Вообще-то, нижегородское происхождение не позволяет мне болеть и ставить на «Торпедо». Тем более родная команда обычно все мои расчеты легким движением руки множит на ноль. Поэтому буду осторожен и здесь. Считаю, что в основное время сибирские болельщики увидят веселую ничью, что-нибудь вроде 5:5 или 6:6. А уже в овертайме «Сибирь» прервёт свою чёрную серию», — сказал Лебедев.



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