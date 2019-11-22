«Йокерит» – «Динамо» М: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Динамо» (Москва).



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.45.



«Матч пройдёт в Хельсинки. Хозяевам кровь из носа нужна победа, просто необходима. Да, у них хорошее положение в турнирной таблице, много очков, но и москвичи не лыком шиты — у них достаточно положительных результатов в последнее время. Всё получается у подопечных Владимира Крикунова после перерыва.



«Йокерит», знаете, такая команда интересная, которая напоминает мне чем-то московский «Спартак». Ребята хорошие, если честно, трудно говорить, кто выиграет в этом поединке. Давайте поставим на то, что хозяева оформят победу в овертайме. У москвичей на выезде не всё получается, а финны дома, как правило, всегда выглядят достойно.



Коллектив Марьямяки сейчас имеет полный состав, а вот у его соперника, наоборот, три-четыре хоккеиста травмированы. Бело-голубые ощутят нехватку собратьев. Учитывая, что «Йокерит» практически не удаляется, москвичам будет тяжело в этом матче. Давайте всё же поменяем ставочку и предположим, что финская дружина одолеет московскую в основное время и в одну шайбу», — сказал Кожевников.

«Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз: Крикунов наберёт очки в Хельсинки Бело-голубые проведут шестой матч за 10 суток. Придётся вновь проявить характер.