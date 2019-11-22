«Тамбов» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Тамбов» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.92.



«Возвращаются национальные первенства и это прекрасно! Сборные — это отдельная история, а чемпионаты — совсем другое. В Российской Премьер-лиге одна из самых запутанных и самых драматичных ситуаций в Европе. Я не говорю, что у нас сильная лига, так как интрига и уровень мастерства не идут рука об руку. И в нашей РПЛ состоится матч, который если бы состоялся еще несколько недель назад, все было бы понятно — “Тамбов” против “Локомотива”. Но сейчас не все так просто.



После увольнения Григоряна “Тамбов” не сильно изменился. Очки набираются за счет старого багажа. Если угодно — за счет багажа Григоряна. Сейчас модно так говорить, когда команда начинает отлично показывать себя после смены главного тренера. Из зоны вылета даже вышел “Тамбов”, а ведь еще недавно казалось, что это главный аутсайдер. Кажется, еще чуть-чуть и “Тамбов” сможет на что-то претендовать. Но все-таки это не совсем сказка, которая скоро кончится, а свежесть восприятия, которая со временем проходит. Для того, чтобы регулярно добиваться результата и набирать очки, нужно нечто большее. Есть ли это у “Тамбова”? Мне кажется, нет.



Матч с “Локомотивом” — это испытание. “Локомотив” участвует в чемпионской гонке. Команда Семина обладает серьезным ресурсом. “Железнодорожники” умеют играть на результат и они не должны допускать осечку в такой игре. “Тамбов” обыгрывал не грандов, а в лучшем случае равных себе. Так что в этом случае я бы поставил на более опытную и более солидную команду — победа «Локомотива», — сказал Поленов.



«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: играем против котировок букмекеров Эксперты так сильно ждут низовой матч, что оставили шикарную лазейку для ставки.