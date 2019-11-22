«Йокерит» – «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Динамо» М.
Ставка: победа «Динамо» с учётом ОТ за 1.90.
«Матч равных соперников, в котором сложно определить фаворита. «Йокерит» не слишком удачно провёл выездную серию, а «Динамо» в последнее время играет здорово. Яшкин регулярно забивает у москвичей, поэтому я бы поставил на «Динамо» в этом матче. Они небольшие фавориты, даже несмотря на то что «Йокерит» играет дома.
«Динамо» в последнее время забивает много шайб в своих матчах. Например, против «Сибири» москвичи отличились четыре раза, а против «Нефтехимика» в гостях забили шесть раз. «Йокерит» же пропускает довольно много, хотя дома они играют лучше. Но всё равно «Динамо» способно хорошо сыграть в атаке, и этого должно хватить для положительного результата.
У «Динамо» сейчас два лидера по набранным очкам — Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин. От них многое зависит в атаке у команды Владимира Крикунова. Задачей защитников «Йокерита» является постараться их сдержать, и от этого будет зависеть результат встречи.
«Йокерит» сыграет в открытый хоккей на своём льду. И для «Динамо» удобен такой соперник, потому что у них будут шансы на быстрые контратаки, которые они смогут реализовать. Сам матч получится результативным, и мы сможем увидеть больше пяти шайб. В этом матче поставлю на победу «Динамо» с учётом овертайма и серии буллитов, потому что будет примерно равная игра. Но всё-таки больше шансов на победу у «Динамо», — сказал Вуйтек.
- 22 ноября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 ноября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 ноября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 ноября 2019
-
21:00