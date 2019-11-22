«Йокерит» – «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Динамо» М.



Ставка: победа «Динамо» с учётом ОТ за 1.90.



«Матч равных соперников, в котором сложно определить фаворита. «Йокерит» не слишком удачно провёл выездную серию, а «Динамо» в последнее время играет здорово. Яшкин регулярно забивает у москвичей, поэтому я бы поставил на «Динамо» в этом матче. Они небольшие фавориты, даже несмотря на то что «Йокерит» играет дома.



«Динамо» в последнее время забивает много шайб в своих матчах. Например, против «Сибири» москвичи отличились четыре раза, а против «Нефтехимика» в гостях забили шесть раз. «Йокерит» же пропускает довольно много, хотя дома они играют лучше. Но всё равно «Динамо» способно хорошо сыграть в атаке, и этого должно хватить для положительного результата.



У «Динамо» сейчас два лидера по набранным очкам — Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин. От них многое зависит в атаке у команды Владимира Крикунова. Задачей защитников «Йокерита» является постараться их сдержать, и от этого будет зависеть результат встречи.



«Йокерит» сыграет в открытый хоккей на своём льду. И для «Динамо» удобен такой соперник, потому что у них будут шансы на быстрые контратаки, которые они смогут реализовать. Сам матч получится результативным, и мы сможем увидеть больше пяти шайб. В этом матче поставлю на победу «Динамо» с учётом овертайма и серии буллитов, потому что будет примерно равная игра. Но всё-таки больше шансов на победу у «Динамо», — сказал Вуйтек.

«Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз: Крикунов наберёт очки в Хельсинки Бело-голубые проведут шестой матч за 10 суток. Придётся вновь проявить характер.