«Тамбов» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» и меньше 3 мячей в матче за 3.55.



«Тут надо сказать вот о чём. Сезон, когда люди с удовольствием ходят на футбол, наверное, закончился (холода настали). Особенно здесь, в центральной полосе России. И в том числе в Саранске, где играет «Тамбов». Температура сковывает всё: движения, мышцы.



Поэтому я здесь не жду такой раскрепощённой, подвижной игры. Потому что сам бывал в этой шкуре. Я вижу, что «Локомотив» поплотнее, он класснее. Это важно, когда очень холодно.



Поэтому ставлю на победу «Локо». Также считаю, что в первом тайме будет ничья. И традиционно сделаю тотал – ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.

«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: играем против котировок букмекеров Эксперты так сильно ждут низовой матч, что оставили шикарную лазейку для ставки.