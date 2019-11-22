«Тамбов» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» и меньше 3 мячей в матче за 3.55.
«Тут надо сказать вот о чём. Сезон, когда люди с удовольствием ходят на футбол, наверное, закончился (холода настали). Особенно здесь, в центральной полосе России. И в том числе в Саранске, где играет «Тамбов». Температура сковывает всё: движения, мышцы.
Поэтому я здесь не жду такой раскрепощённой, подвижной игры. Потому что сам бывал в этой шкуре. Я вижу, что «Локомотив» поплотнее, он класснее. Это важно, когда очень холодно.
Поэтому ставлю на победу «Локо». Также считаю, что в первом тайме будет ничья. И традиционно сделаю тотал – ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.
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