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«Шеффилд» — «МЮ»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги

«Шеффилд» — «МЮ»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Юрий Розанов дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит за 2.20, ИТБ 1,5 мяча «Манчестер Юнайтед» за 2.28.

«Если бы матч игрался двумя неделями раньше, я был бы уверен, что «Шеффилд Юнайтед» не проиграет. Очень организованная и «кусачая» команда. Но они делегировали четырёх футболистов в сборную Ирландии и результата не добились. Поэтому, думаю, вряд ли восстановлена концентрация, особенно в обороне. Через недельку приходите — будет другой разговор. А пока так».

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