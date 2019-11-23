«Милан» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

23 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане встретится с «Наполи». Встреча начнётся в 20:00 мск.



На фоне скандалов, конфликтов и угроз неаполитанцы в последних восьми играх чемпионата Италии выиграли всего дважды — у худшего клуба Серии А «Брешии» (2:1) и середняка «Вероны» (2:0). В четырёх последних матчах турнира команда не знает побед, а на чужом поле она и вовсе не выигрывала аж с сентября (4:1 со скромным «Лечче»).



У «Наполи» короткая скамейка и минимум возможностей для замен без потери в качестве, а потому игра на два фронта стала большим испытанием. «Партенопейцы» продолжают терять очки и уже откатились на седьмое место в таблице, но всё равно считаются фаворитом в выездном матче на «Сан-Сиро».



Согласиться с таким раскладом мы не можем, а потому проверим 1Х за 1.71. Хозяева явно не добрали очков в минувших турах, в какой-то момент удача повернётся к ним лицом. Защита «Наполи» не впечатляет, да и первая встреча после международной паузы традиционно чревата сюрпризами. Думаем, россонери по силам зацепиться за очки. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Милан» — «Наполи». Прогноз: Анчелотти не сможет победить на «Сан-Сиро» Обе команды находятся в кризисе, но на стороне россонери по крайней мере будет своё поле.