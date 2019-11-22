БК ФОНБЕТ — спонсор хоккейного матча Блогеров против Звёзд

Завтра, 23 ноября, в ледовом дворце «Арктика» в городе Видном пройдёт шоу-матч между командами звёзд и блогеров. Начало шоу – в 15:00 мск, вход бесплатный для всех болельщиков.



В течение шоу-матча болельщики смогут пообщаться с игроками команд звёзд и блогеров, примут участие в розыгрыше призов. Прокомментируют встречу действующие игроки КХЛ.



Букмекерская компания ФОНБЕТ выступает генеральным спонсором этой встречи. В линии ФОНБЕТ принимаются ставки на исход основного времени матча, итоговую победу, количество шайб.



В команде звёзд выступят известные спортсмены и медийные личности. Так, на лёд выйдут футболисты Роман Широков, Александр Мостовой и Дмитрий Сычёв, хоккеисты Алексей Бадюков и Кирилл Корнилов, актёр Станислав Ярушин, телеведущие Наталья Кларк и Денис Казанский.



За команду блогеров сыграют звёзды российского хоккейного Ютуба Александр Голубков (Slap Shot), Владимир Тимофеев (Vobon Games), Алексей Стельмах (icehockey360), Игнат Айкин (Семьдесят Пятый), Андрей Горячев (Дневник вратаря), Иван Трегубов (Всё хОКкей!), Михаил Баранчиков (Шайбу! Шайбу!!).



Матч продлится три периода по 20 минут по правилам IIHF. Вместо двухминутного штрафа команды будут исполнять буллиты.



Перед встречей команды проведут мастер-шоу. Победитель мастер-шоу получит одну шайбу форы в матче.