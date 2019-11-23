Во сколько играют «Манчестер Сити» — «Челси», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 23 ноября, на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Челси». Встреча начнётся в 20:30 мск и будет показана в прямом эфире на Okko Спорт.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Челси» с форой (+1,5) за 1.77.

Несмотря на всех успехи синих, букмекеры считают явным фаворитом поединка хозяев. Чистая победа «Манчестер Сити» идёт за 1.46, и это явное неуважение к «Челси». Понятно, что по составу «горожане» сильнее и выступят дома, но столь маленький коэффициент против одного из топ-клубов Англии вызывает недоумение.



Даже фора «+1,5» на «Челси» доступна за коэффициент 1.77, что нас полностью устраивает. Пока у синих под руководством Лэмпарда два поражения в рамках Премьер-лиги: 0:4 от «Манчестер Юнайтед», когда команда только начинала сыгрываться, а сопернику дико везло, и 1:2 от «Ливерпуля».



Да, «Манчестер Сити» частенько громит середняков и аутсайдеров, но с топ-клубами у «горожан» серьёзные проблемы: 2:2 с «Тоттенхэмом» и 1:3 с «Ливерпулем». На финише первого круга команду Хосепа Гвардиолы поджидает тройное испытание: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лестер Сити». Впрочем, вероятность потери очков есть и в ближайшем матче.