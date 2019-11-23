Деонтей Уайлдер — Луис Ортис: прогноз Николая Валуева на бой в Лас-Вегасе

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на бой Деонтей Уайлдер — Луис Ортис в тяжёлом весе, на кону которого будет стоять титул чемпиона мира по версии WBС.



Ставка: победа Уайлдера нокаутом за 1.43.



«Прежде всего напомним сами себе, что разница в возрасте этих двух боксеров есть, и она немаленькая. Хотя далеко не всегда 6 лет как-то влияли на поединки, когда более возрастной боксёр побеждал более молодого.



Луис Ортис — достаточно техничный боксёр, который боксирует в левосторонней стойке. В первом бою с Уайлдером он доказал, что может доставить ему немало проблем. Тем не менее для него тот бой закончился нокаутом. Я думаю, что и здесь Уайлдер его нокаутирует, вопрос только в том, в каком раунде. Скорее всего, Ортис будет спуртовать в первых раундах, в которых Уайлдеру надо будет проявить достаточно выдержки и самообладания, чтобы не броситься вперёд и не нарваться на тяжёлый удар Ортиса. Дальше сыграет свою роль возраст — в первом поединке Ортис начал уставать после середины поединка.



Давайте предположим, что первые 3–4 раунда пройдут в бешеном темпе, а дальше Уайлдер нокаутирует Ортиса. Мой прогноз — победа Уайлдера нокаутом. Ортис должен проиграть, но если он выиграет, то это будет огромная сенсация.



Кстати, не надо забывать, что за спиной Уайлдера серьёзные поединки, которые стоят гораздо больше денег, чем его нынешний бой с Ортисом».