ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча за 1.71.
«Важнейшая деталь этого матча — сможет ли сыграть Никола Влашич, который получил небольшую травму в сборной. Но вроде бы ничего серьёзного, ушиб. Думаю, успеет восстановиться.
ЦСКА, конечно, будет играть первым номером. Если продолжать борьбу за высокие места, с такими соперниками очки дома терять нельзя. Не знаю, как в обороне будут выглядеть «армейцы», все-таки это самая проблемная у них линия, но в атаке ЦСКА постарается сыграть максимально активно. Выберу «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча» за 1,71».
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