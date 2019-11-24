«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 руб за ставку

24 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе встретится с «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:30 мск.

В обычных условиях 1.72 на 1Х смотрелось бы замечательно. Во-первых, «Салават Юлаев» проведёт третью игру кряду на своём льду. Отсутствие перелётов перед битвой с принципиальнейшим соперником — это приятный бонус. «Ак Барс», например, заканчивает выездную серию, в рамках которой проведёт третий матч за пять суток по маршруту Новосибирск — Казахстан — Уфа.



Во-вторых, хозяин льда в «зелёном дерби» не проигрывает в основное время на протяжении семи встреч: шесть побед (пять — в основное время) и одно поражение в овертайме (4:5 ОТ). Было это в той самой эпической игре, когда казанцы проигрывали к 48-й минуте со счётом 1:4 и умудрились победить.



Но всё это рушится об одну простую мысль — ставить против нынешнего «Ак Барса» крайне тяжело. Пять побед подряд с общим счётом 18:3, причём все три шайбы состоялись в меньшинстве. Серьёзно: гости пропустили в равных составах лишь в одной из восьми предыдущих встреч, когда уступили «Нефтехимику» (2:4).



Тут надо бы добавить, что с большинством у «СЮ» дела по-прежнему обстоят не лучшим образом. Соответственно их шанс — не искать счастья в открытом хоккее, а забросить свои 1-2 шайбы при помощи переполненных трибун, а затем надёжно отыграть сзади и рассчитывать на Юху Метсолу.



Проверим Х2 + ТБ 3,5 шайбы за 2.07. Как правило, четыре-пять голов в «зелёном дерби» случается, вот уже шесть матчей подряд соперники добираются до этой отметки. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!