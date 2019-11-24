«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 24 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 3.05.



«Словосочетание «зелёные человечки» каждый воспринимает по-своему. В психдиспансерах видевшим их колят галоперидол. В Крыму их очень любят. На Украине — почему-то нет. И только в отечественном хоккее при упоминании этого словосочетания азартно потирают руки и ждут классного действа. «Зелёные человечки» — это своеобразный знак качества КХЛ, это четыре Кубка Гагарина за десять лет и много умного хоккея за небольшое количество времени. При любых тренерах и игроках.



Вот только у этого самого умного хоккея есть весьма чёткий тренд, который легко отслеживается и позволяет почти безошибочно делать прогнозы. Кто бы как ни играл, кто бы какое место ни занимал, но в «зелёном дерби» хозяева практически всегда находятся вне конкуренции. Скажем, в десяти последних матчах правило это сработало восемь раз. И работает оно вне зависимости от того, застёгнут «Ак Барс» на все пуговицы или позволяет себе «расчехлиться», что бывает нечасто, но если позволяет, то только в таком дерби.



Думается, нечто подобного следует ждать и на этот раз. Обе команды идут ровно, «барсы» — чуть лучше, «юлаевцы» — чуть хуже, но сейчас это не будет иметь значения. Если хозяева должны победить, то они победят, как бы ни было противно противоположной стороне.



Так что «Салават» выиграет в основное время с преимуществом в две-три шайбы, как и требуют правила такого дерби».



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«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: «зелёное дерби» оправдает все ожидания Обе команды сейчас хороши, матч рискует стать украшением сезона КХЛ.