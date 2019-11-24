«Шеффилд» — «Ман Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.91.



«“Шеффилд” занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. “МЮ” уступает всего на одно очко, но “клинки” не знают поражений уже пять матчей подряд: две победы, три ничьи. Хозяева демонстрируют великолепную оборону, ведь они пропустили за 12 туров всего девять мячей. Меньше (8) — у “Лестера”.



Команда Криса Уайлдера продолжает удивлять результатами. Они играют примерно тем же составом, что выходил из Третьего дивизиона в Чемпионшип, а из Чемпионшипа — в Премьер-Лигу. Сейчас они в зоне еврокубков, хотя им прочили вылет обратно в Чемпионшип. Дома “клинки” набрали девять очков, трижды выиграв и трижды проиграв. Причём два из поражений — в матче с явными фаворитами: “Ливерпулем” и “Лестером”. Еще раз они оступились в матче с “Саутгемптоном”, но это было на старте сезона.



“Манчестер” одержал 11 побед из 16 на “Олд Траффорд”. Они крайне неудачно выступают в гостях: одна победа, три ничьи и три поражения. Выезд на “Брэмолл Лейн” ожидается фанатами “МЮ” с определённой тревогой. Однако Рэфшорд и Марсьяль прекрасно взаимодействуют в последних матчах. В это же время хозяева не сумели забить дома только в двух матчах из шести. Исходя из этого делаю ставку на обе забьют».



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