«Шеффилд» — «Ман Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.91.
«“Шеффилд” занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. “МЮ” уступает всего на одно очко, но “клинки” не знают поражений уже пять матчей подряд: две победы, три ничьи. Хозяева демонстрируют великолепную оборону, ведь они пропустили за 12 туров всего девять мячей. Меньше (8) — у “Лестера”.
Команда Криса Уайлдера продолжает удивлять результатами. Они играют примерно тем же составом, что выходил из Третьего дивизиона в Чемпионшип, а из Чемпионшипа — в Премьер-Лигу. Сейчас они в зоне еврокубков, хотя им прочили вылет обратно в Чемпионшип. Дома “клинки” набрали девять очков, трижды выиграв и трижды проиграв. Причём два из поражений — в матче с явными фаворитами: “Ливерпулем” и “Лестером”. Еще раз они оступились в матче с “Саутгемптоном”, но это было на старте сезона.
“Манчестер” одержал 11 побед из 16 на “Олд Траффорд”. Они крайне неудачно выступают в гостях: одна победа, три ничьи и три поражения. Выезд на “Брэмолл Лейн” ожидается фанатами “МЮ” с определённой тревогой. Однако Рэфшорд и Марсьяль прекрасно взаимодействуют в последних матчах. В это же время хозяева не сумели забить дома только в двух матчах из шести. Исходя из этого делаю ставку на обе забьют».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 24 ноября 2019
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 23 ноября 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00