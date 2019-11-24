«Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 13-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.91, тотал меньше 2,5 мяча за 1.70, точный счёт 1:1 за 5.75.



«Шеффилд» и «МЮ» – совершенно разные по стилю команды, при этом находящиеся совсем рядом в турнирной таблице – разница составляет всего одного очко. И в последнее время «Шеффилд», пожалуй, смотрится поинтереснее. Команда довольно давно не проигрывала, прилично выглядит и дома, и на выезде. А вот «Манчестер» играет совершенно неровно.



Я думаю, будет низовая игра, ведь матч пройдёт в Шеффилде, и хозяева постараются навязать сопернику силовой и атлетичный футбол, как это часто у них получается в этом сезоне, и не дадут «МЮ» владеть мячом так много, как он хочет. Кроме того, «Юнайтед» на выезде забивает немного, и гостевые матчи манкуанианцев часто получаются низовыми. А «Шеффилд» не проигрывает давно.



Исходя из всего этого, логично было бы поставить на ничью. При этом думаю, что обе команды забьют, но игра, как уже сказано, будет низовой. Из всего этого вытекает ставка на точный счёт – 1:1».



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