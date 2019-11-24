«Вильярреал» – «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Вильярреал» – «Сельта».



Ставка: победа «Вильярреала» за 1.80, обе забьют за 1.70.



«Прежде всего, встречаются две команды, которые играют в яркий атакующий футбол. Только у «Вильярреала» это пока получается гораздо лучше, чем у «Сельты».



«Сельта» проиграла последние пять матчей в Ла Лиге и имела большие проблемы в атаке. Когда-то эта серия должна закончиться, ведь в Виго играют очень неплохие исполнители. Яго Аспас, Денис Суарес и Рафинья – отличные атакующие игроки, им необходимо найти форму, и тогда у «Сельты» пойдут результаты.



«Вильярреал» сейчас выглядит сильнее благодаря отличной игре ветерана Санти Касорлы и нападающего Херара Морено. Морено уже забил 8 мячей в Ла Лиге, на данный момент он лучший испанский нападающий в чемпионате.



И благодаря фактору отличной формы Морено «Вильярреал» должен победить. Но я думаю, что «Сельта» обязательно забьёт. Хозяева не так сильны в обороне, а талант игроков «Сельты» в атаке должен проявиться в этой игре».



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