«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 24 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА.



Ставка: итоговая победа «Автомобилиста» за 2.60.



«Сегодня в нашей повестке дня матч «Автомобилист» — ЦСКА. Признаки выздоровления обоих клубов налицо. Но пока только признаки — до полного выздоровления ещё далеко. Обе команды выиграли свои предыдущие матчи, но оба — за пределами основного времени. И хоть нынешняя система приравнивает победу, завоеванную из-за точно срикошетировавшего 33-го буллита, к победе 10:0, многие болельщики по старой памяти ещё считают победы за пределами основного времени неполноценными. И с этим ведь можно согласиться.



Тем не менее и ЦСКА, и «Автомобилист» победили. У «армейцев» это была первая победа после четырёхматчевой проигрышной серии. У «Автомобилиста» и вовсе победа пришлась после поражения, до которого всё уже было нормально. То есть «Автомобилист» к выздоровлению ближе, но ведь он и болеть начал раньше, и страдал сильнее, и вообще чуть не помер. Не то что «армейцы» с их лёгким насморком. Причём свердловчане обыграли «Авангард», который всё летит и летит поверху и не собирается падать. А ЦСКА с грехом пополам, как говорят, «с помощью кувалды и какой-то матери» одолел в овертайме «Витязь», который вот уже добрый десяток матчей находится в беспробудном штопоре. И конца-края его, этого штопора, не видно.



Получается, что «Автомобилист» при таких раскладах выглядит фаворитом, особенно с учётом своей площадки. Конечно, не таким фаворитом, чтобы жёлтые штаны и «Ку» два раза, но он-то в предыдущем туре «ястребов» на их площадке умучил! Это тоже надо понимать.



Предлагаю и сплясать от этого, как от печки, не заморачиваясь статистикой личных встреч. Пусть «Автомобилист» будет фаворитом, пусть в соответствии с этим и победит — скромно, с самым что ни на есть минимальным счётом, пусть даже за пределами основного времени. Потому что ЦСКА очень любит играть в нём вничью».



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