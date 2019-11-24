«Арсенал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Команды вроде бы соседствуют в турнирной таблице: «Краснодар» — пятый, «Арсенал» — седьмой, но между ними 11 очков. Так удивительно получается, что «Арсенал» и «Краснодар» за все время общего существования в РПЛ в одном матче друг другу не забивали. Не было ни одного матча, когда бы доехал вариант «обе забьют». В первом круге «Краснодар» победил — 2:0, в прошлом сезоне краснодарцы дважды победили по 3:0. До этого было 3:0 в Краснодаре, а в Туле выиграл «Арсенал» — 1:0.



Попробовал бы здесь сыграть догоном. Рискну предположить, что здесь обе команды забьют. «Краснодар» в четырёх матчах подряд сыграл вничью в чемпионате. В пяти матчах подряд он пропускал. У Тулы, может быть, не всё в порядке с атакой. Не исключено, что «Арсенал» сыграет снова в три защитника. А может быть, Черевченко предпочтёт сыграть в четыре, как обычно.



Сыграю «обе забьют за 1,8».



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