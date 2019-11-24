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«Арсенал» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура РПЛ в Туле

«Арсенал» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура РПЛ в Туле
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.60, ТМ 2,5 мяча за 1.85.

«Краснодар» — атакующая команда, а «Арсенал» — в большей степени защитный коллектив. Но всё выравнивается тем, что играть будут в Туле. Там стадион старый, и поле не такое, как сейчас вырастили к чемпионату мира. Это будет выравнивать уровень.

К тому же холод подмосковный, который сейчас наступает, сковывает движения игроков. Поэтому мне думается, что здесь преимущества «Краснодара» не будет. Я ставлю на ничью и предполагаю, что обе забьют, при этом будут низы — ТМ (2,5)».

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