ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ИТБ 1,5 мяча ЦСКА за 1.72.



«У «Крыльев» после дисквалификации возвращается на свое законное место Миодраг Божович. У самарцев была серия, когда были одержаны три победы подряд, удалось подняться даже на шестое место. Но сейчас снова проблемы. В трёх матчах подряд «Крылья» не выигрывали, они 12-е, в шаге от зоны стыков. Но там очень все плотно: каждый тур, каждая игра могут двигать команды вверх и вниз по таблице.



«Крылья» — команда боевитая, подбор игроков неплохой. Но ЦСКА сильнее. Правда, у него есть комплекс домашних матчей, развившийся в последнее время. После победы над «Краснодаром» со счётом 3:2 «армейцы» дома никого не могут обыграть. В Лиге Европы проиграли «Эспаньолу» и «Ференцварошу», в чемпионате — «Ростову» и «Динамо». Последние три игры были на выезде, включая и Лигу Европы, теперь снова несколько матчей дома. Надо реабилитироваться перед своими болельщиками.



Почувствовав в Сочи вкус забитых мячей, «армейцы» должны всё это перенести на матч чемпионата. Чалов забил за молодёжку, исландцы за свою команду играли неплохо. Чалов забил перед паузой. Ну и, проиграв в первом туре «Крыльям» — 0:2, когда Соболев сделал дубль, «армейцы» должны взять реванш.



В прошлый раз ЦСКА выиграл у «Крыльев» дома со счётом 6:0. На этот раз как минимум два должны забить».



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