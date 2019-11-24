ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: ИТБ 1,5 мяча ЦСКА за 1.72.
«У «Крыльев» после дисквалификации возвращается на свое законное место Миодраг Божович. У самарцев была серия, когда были одержаны три победы подряд, удалось подняться даже на шестое место. Но сейчас снова проблемы. В трёх матчах подряд «Крылья» не выигрывали, они 12-е, в шаге от зоны стыков. Но там очень все плотно: каждый тур, каждая игра могут двигать команды вверх и вниз по таблице.
«Крылья» — команда боевитая, подбор игроков неплохой. Но ЦСКА сильнее. Правда, у него есть комплекс домашних матчей, развившийся в последнее время. После победы над «Краснодаром» со счётом 3:2 «армейцы» дома никого не могут обыграть. В Лиге Европы проиграли «Эспаньолу» и «Ференцварошу», в чемпионате — «Ростову» и «Динамо». Последние три игры были на выезде, включая и Лигу Европы, теперь снова несколько матчей дома. Надо реабилитироваться перед своими болельщиками.
Почувствовав в Сочи вкус забитых мячей, «армейцы» должны всё это перенести на матч чемпионата. Чалов забил за молодёжку, исландцы за свою команду играли неплохо. Чалов забил перед паузой. Ну и, проиграв в первом туре «Крыльям» — 0:2, когда Соболев сделал дубль, «армейцы» должны взять реванш.
В прошлый раз ЦСКА выиграл у «Крыльев» дома со счётом 6:0. На этот раз как минимум два должны забить».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 24 ноября 2019
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 23 ноября 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40