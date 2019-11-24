«Урал» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч 17-го тура РПЛ 24 ноября

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Урала» по угловым за 2.44.
«Довольно любопытная тенденция — в матчах с большими командами «Урал» подаёт много угловых. С «Зенитом», ЦСКА — по 8. Это круто, на мой взгляд. В такой ситуации на «Спартак» тоже можно обратить внимание как на команду, которая может допускать у своих ворот достаточное количество угловых.
Эмоциональный старт хозяев поля нам гарантирован. Команда побежит или будет отыгрываться, но, в любом случае, угловые как способ ведения борьбы «Урал» использует достаточно часто. Не стоит смотреть на угловые в матче с «Оренбургом», там была другая ситуация. Но в этом компоненте в последних матчах «Спартак» не так ярок, не так много угловых подаёт. Разве что можем вынести за скобки неудачную игру в Москве в прошлом туре, но на выезде всё гораздо скромнее.
Берем победу «Урала» по угловым в этой встрече».
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