«Верона» — «Фиорентина»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2019/20 «Верона» — «Фиорентина».
Ставка: ИТБ 1,5 мяча «Фиорентины» за 2.30.
«Достаточно интересный матч. «Фиорентина» сильно обновилась, и пока не все результаты удовлетворяют новое руководство. Но команда явно сделала шаг вперёд.
«Верона» — дебютант, который после долгой паузы вновь играет в Серии А. Состав у клуба не самый сильный, поэтому, думаю, в матче будет преимущество у гостей. Берём индивидуальный тотал гостей больше 1,5 гола за 2,30».
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