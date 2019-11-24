«Клипперс» — «Нью-Орлеан»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 25 ноября

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Клипперс» — «Нью-Орлеан».



Ставка: ТБ 232,5 очка за 1.80, П1 с форой (-11,5) за 1.83.



«Клипперс» имеет 11 побед в 16 играх, занимает 4-е место на Западе. В команде Дока Риверса на данный момент все лидеры здоровы и показывают качественный баскетбол. Пара форвардов Кавай Ленард и Пол Джордж отлично взаимодействуют и не злоупотребляют индивидуальной игрой. Их общая результативность составляет около 50 о/м. Со скамейки отлично выходят Лу Уилльямс и Монтрез Харрел. Этот дуэт добавляет ещё 40 о/м в копилку команды. Средняя результативность «Клипперс» — 113,6 о/м. При этом основной разыгрывающий Патрик Беверли, Кавай и Харрелл отлично играют в защите. Тренер Риверс в нескольких играх подряд выпускал на площадку состав с одним Беверли, тремя форвардами (Кавай + Джордж + Морис Харклесс) и центром Ивицей Зубацем. А первыми заменами были как раз Харрелл и Уилльямс. Такое построение плановых замен принесло успех.



«Нью-Орлеан» имеет 6 побед в 15 играх, идёт 10-м на Западе. Мне будет очень интересно наблюдать за дуэлью разыгрывающих защитников: Беверли против основного разыгрывающего «Пеликанс» Дрю Холидея. В предыдущем матче у «Нью-Орлеана» не выходили на площадку основной центр Джалил Окафор и основной мощный форвард Дэррик Фэйворс. Это существенные потери, именно эта пара вместе с лёгким форвардом Брэндоном Ингрэмом обеспечивает основную массу подборов. Отмечу и атакующего защитника Джей Джей Редика, у которого прирождённые снайперские качества», — сказал Гомельский.



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