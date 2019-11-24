«Нью-Йорк» — «Бруклин»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 25 ноября

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Нью-Йорк» — «Бруклин».



Ставка: победа «Бруклина» за 1.76.



«Эту встречу двух непримиримых соперников просто нельзя было обойти вниманием. Предполагаю, что в «Мэдисон Сквер Гарден» не будет болельщиков «Бруклина», хотя дорога из Бруклина на Манхэттен занимает на метро от силы 40 минут. Просто торсида «Никс» может отреагировать на появление «чужих» неадекватно.



«Никс» имеют 4 победы в 15 играх и идут на 14-м месте на Востоке. Команда тренера Дэвида Фицдейла набирает лишь 101,8 о/м. Объяснить этот факт могу только тем, что в Никс нет звёзд. Стартовая пятёрка вполне боеспособна: разыгрывающий Элфрид Пэйтон, атакующий защитник Фрэнк Ниликина, лёгкий форвард Кевин Нокс (или Ар Джей Барретт), мощный форвард Маркус Моррис и центровой Джулиус Рэндл. Но вот с заменами возникает проблема. Выделю только пару нападающих: ветерана Таджа Гибсона и работягу Бобби Портиса. Любая другая замена заметно ослабляет игру в нападении.



«Бруклин» имеет 7 побед в 15 матчах, занимает 7-е место на Востоке. Тренер Кенни Эткинсон даже в отсутствие травмированного Кевина Дюранта решил проблемы с атакой. «Бруклин» набирает 113,7 о/м. А вот с защитой большие нелады. Пропускает «Бруклин» по 115,3 о/м. В старте обычно выходя Кайри Ирвинг и Карис Леверт. Но есть ещё Спенсер Динуидди, Гарретт Тэмпл, Имэн Шамперт и Тео Пинсон. На позиции лёгкого форварда в старте играет Джо Харрис. Торин Принс прочно обосновался на позиции 4-го номера, Джарретт Аллен — 5-го. У Аллена есть качественная замена в лице ветерана Деандре Джордана. В борьбе за отскок у «Нетс» всё в порядке. Но, кроме Джордана и Шамперта, некого выделить по игре в обороне», — сказал Гомельский.



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