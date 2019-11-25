«Авангард» – «Витязь»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Витязь».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.65.



«Можно сказать, что это дерби, учитывая, что сейчас «Авангард» играет в Балашихе. «Авангард» немного разочаровал в матче с «Автомобилистом», проиграв в овертайме. «Витязь» же не показывает той игры, которую он демонстрировал в начале сезона. У них произошёл спад, они одержали всего одну победу в 11 последних матчах, так что «Авангард» я считаю явным фаворитом. Тем более после обидного поражения от «Автомобилиста» он будет мотивирован на ближайшие встречи и сможет одержать победу над «Витязем».



«Витязь» — крепкая команда, они ненамного слабее, чем «Автомобилист», которому «Авангард» проиграл. Но у Омска будет повышенная мотивация на предстоящий матч, так как на своей площадке нужно набирать как можно больше очков. «Витязь» был открытием на старте сезона, но сейчас он находится в середине Западной конференции. В начале чемпионата они играли на эмоциях, у них многое получалось в игре. Но сейчас в ходе сезона многие команды набрали ход, особенно это касается лидеров. Поэтому результаты «Витязя» стали заметно хуже. Конечно, они будут бороться за попадание в плей-офф и будут претендовать на седьмое-восьмое место, но выше они не поднимутся», — сказал Вуйтек.

«Авангард» — «Витязь». Прогноз: Сёмин пробьёт Бобкова в Балашихе У омичей очень много травм, что даёт “Витязю” шансы зацепить очки.