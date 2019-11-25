«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 25 ноября, в 23:00 мск.



Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 1.72.



«В этой встрече есть две достаточно пикантные ситуации. Если посмотреть, как играет «Нькасл» в гостях, последние 3 матча из 5 они проиграли, но топовым соперникам («Лестер», «Ливерпуль» и «Челси»). И «Астон Вилла», которая одержала лишь 2 победы в 6 встречах у себя дома.



Думаю, что у «Ньюкасла» есть хорошие шансы зацепить очки в этой встрече. Если посмотреть историю личных встреч, то «Астон Вилла» не может выиграть у «сорок» в последних 13 встречах. И половина этих матчей прошла в Бирмингеме.



Считаю, что у Брюса сейчас команда интереснее, сильнее. Предположу, что в этой игре «Ньюкасл» не проиграет», — сказал Казанский.

«Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз: проверяем коэффициент 3.60 в матче АПЛ Подопечные Стива Брюса набрали в пяти последних матчах 10 очков.