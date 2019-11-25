«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.96.



«Два клуба, которые в основном действуют от обороны, которые не слишком искусно атакуют и не всегда набирают очки в этом чемпионате. Так что эту встречу можно окрестить битвой за шесть очков. Посмотрим, чем кончится дело. Мне кажется, что в данном противостоянии всё решит настрой самих команд. Не только мастерство здесь сыграет определяющую роль, но и то, как именно команды будут идти в борьбу в каждом игровом эпизоде. Конечно, «Астон Вилла» имеет преимущество домашнего поля. Однако я просто абсолютно уверен, что «Ньюкасл» навяжет хозяевам настоящую борьбу с первой и до последней минуты.



Что касается предматчевых раскладов, то не стоит ждать большого количества голов ни от «Астон Виллы», ни от «Ньюкасла». Да, бывают ситуации, когда покатит у соперников. Но не думаю, что мы станем свидетелями завораживающего матча с точки зрения исполнительского мастерства, продемонстрированного при атакующих действиях.



«Ньюкасл» часто играет в три центральных защитника, очень глубоко обороняется, «Астон Вилла» — неискушённая команда, если мы говорим о позиционном нападении.



Поэтому я от этого матча не жду голов. Мой прогноз — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.97», — сказал Гутцайт.

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